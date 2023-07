Inter | UFFICIALE | rinnova anche De Vrij

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti serie ail riscatto di Acerbi dalla Lazio Continuano le ufficialità in Serie A: Acerbi è stato riscattato dall', Gagliardini al ...... Napoli,o Milan ). Parte la radio della Serie A con un palinsesto studiato ad hoc. Mentre la ... rappresenta il primo passo verso la creazione del possibile canaleper la trasmissione ...Il difensore belga, classe 1999, ha indossato anche le maglie di Genoa e AZ Alkmaar ROMA - Zinho Vanheusden ceduto in prestito al Royal Standard Liegi. Lo comunica l'con una nota. Il difensore belga, classe 1999, si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione dopo aver indossato, sempre in prestito, le maglie del Genoa e dell'AZ Alkmaar. ...

Il difensore olandese resterà in nerazzurro ancora per due stagioni: nei giorni scorsi erano stati prolungati anche Bastoni e Calhanoglu ...Dopo i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu, è ufficiale anche quello di Stefan de Vrij che ha prolungato fino al 2025. L'Inter lo ha comunicato sul proprio sito. Il comunicato dell'Inter: "FC Internaziona ...