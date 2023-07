Inter | se Onana va via sarà rivoluzione in porta | due gli obiettivi

(Di sabato 8 luglio 2023) Sfumato Vicario, i nerazzurri corrono ai ripari e intensificano i rapporti per Trubin. In caso d'addio diarrivano l'ucraino e Sommer?

... Erik Ten Hag che ora aspetta l'acquisto di Andrédall'per colmare il vuoto lasciato in rosa. Inevitabile una piccola stilettata quando, nel ringraziarlo, parla di lui come gran giocatore ...Lo svincolato Skriniar ha firmato per il Psg,sembra molto vicino al Manchester United. E gli altri Asllani vuole restare, eppure i bookmaker propongono i saluti a 5.00 su Goldbet, 4.... mentre dall'altra parte di Manchester lo United, che attende, saluta De Gea. Di seguito, le dieci principali notizie di giornata. 1 ROMELU LUKAKU L'vuole fortemente Lukaku, Lukak " che ...

Inter, "colpo da triplete": scippo al Milan, chi arriva a centrocampo Liberoquotidiano.it

È ormai cosa certa, André Onana dalla prossima stagione difenderà i pali del Manchester United. Il camerunese si trasferirà in Premier League per una cifra pari a 55 milioni di euro più 5 di bonus e r ...Attraverso il sito ufficiale del Manchester United arriva la conferma dell'addio al portiere spagnolo David De Gea e le parole dell'allenatore, Erik Ten Hag che ora aspetta l'acquisto di André Onana d ...