Inter Miami | difficoltà a iscrivere i giocatori a causa di una legge Mls

(Di sabato 8 luglio 2023) Solo tre slot senza limitazioni, il resto deve sottostare alle norme della Mls: Messi è ok, ma Busquets non rientra nei parametri

... 13 milioni Ultima squadra: Manchester United LIONEL MESSI* Valore di mercato: 35 milioni Ultima squadra: Psg *Si attende soltanto l'ufficialità del suo passaggio all'in Mls DAICHI ...... Suarez ha appena lasciato il Gremio e con ogni probabilità il calcio per via di dolori al ginocchio, mentre Messi si prepara a chiudere la sua già leggendaria carriera all', lontano dalle ...'The Unveil', così è stata denominata la serata in cui la MLS e l'daranno il loro ufficiale benvenuto a Lionel Messi . Il sette volte Pallo d'Oro verrà presentato domenica 16 luglio presso il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale e, come ormai si vocifera ...

Inter Miami è l’ora di Messi: annunciata data presentazione ed esordio ItaSportPress

Solo tre slot senza limitazioni, il resto deve sottostare alle norme della Mls: Messi è ok, ma Busquets non rientra nei parametri ...Il momento non è dei più sereni, per Neymar: la stella del Psg ha saltato gli ultimi mesi della stagione a causa di un brutto infortunio alla caviglia rimediato a febbraio ed è stato duramente contest ...