Inter | mercato indirizzato | scelte già pianificate Poi via agli esuberi

(Di sabato 8 luglio 2023) Ildell’procede spedito, con tre colpi già ufficializzati: Marcus Thuram in attacco, Davide Frattesi a centrocampo e il riscatto di Francesco Acerbi in difesa. I prossimi colpi in entrata e in uscita sono già pianificati. Poi si penserà a sfoltire. MOSSE DI– In casasi lavora con grande pianificazione sul, senza lasciare nulla al caso. E camminando sempre sul filo del rasoio, o meglio, della sostenibilità. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Marcus Thuram, Davide Frattesi e Francesco Acerbi (riscattato dalla Lazio), i nerazzurri hanno già ben chiare le prossime mosse. La prima è l’uscita di André Onana direzione Manchester United, con Anatoliy Trubin pronto a sostituirlo tra i pali. A seguire la chiusura dell’affare Yann Bisseck, già confermato dall’Aarhus e per ...

... General Manager dell'Area Sportiva, ha commentato l'affare di: 'Nonostante sia arrivato a ... Acerbi è stato riscattato dall', Gagliardini al Monza, Brescianini dal Milan al Frosinone e ...Thuram dopo l'ufficialità di Dzeko al Fenerbahc e, Frattesi dopo l'ufficialità di Brozovic all' Al - Nassr . Vendere per potersi permettere i nuovi acquisti: la linea suldell'non cambia e il copione potrebbe ripetersi già nei prossimi giorni. La super plusvalenza all'orizzonte, da registrare con la cessione di André Onana al Manchester United , servirà ...I 'Red Devils' sono molto attivi sule stanno sondando attentamente il terreno in Italia, in particolare guardando in casae Atalanta, con Onana e Hojlund grandi obiettivi. Ora però gli ...

