Inter | la rivoluzione in porta è questione di giorni | il punto tra Onana | Trubin e Sommer

(Di sabato 8 luglio 2023) Andréal Manchester United è un affare ormai in dirittura d'arrivo: ormai nulla o comunque irrilevante la distanza tra...

L'punta a creare una squadra da scudetto L'sta attuando una vera e propriain questa sessione di calciomercato. Sono andati via tanti giocatori in scadenza di contratto, tra ...in porta, Sommer il prescelto da affiancare a Trubin: le ultime sul portiere che nel gennaio scorso si è trasferito al Bayern MonacoL'si appresta a compiere una vera e propria ...Insieme al camerunese potrebbe quindi partire anche Samir Handanovic, con l'costretta ad acquisire un nuovo pacchetto di portieri. Tra tutti uno che prende sempre più quotazioni è Yann Sommer, ...

Inter, verso la rivoluzione in porta: nel mirino Sommer e Trubin - Sportmediaset Sport Mediaset

Rivoluzione Inter in porta, Sommer il prescelto da affiancare a Trubin: le ultime sul portiere che nel gennaio scorso si è trasferito al Bayern Monaco L’Inter si appresta a compiere una vera e propria ...Continua il calciomercato dell'Inter e dopo l'ufficialità di Frattesi e l'interessamento per Pereyra, i nerazzurri provano a sciogliere un altro nodo fondamentale: quello della porta. Non è una novità ...