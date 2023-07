Inter | Frattesi | 'Niente di meglio di questo club Julio Cesar mi esaltava!'

Bakker e Kolasinac all'Atalanta,va all', Luka Romero al Milan, la Juve ha annunciato l'arrivo di Weah. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE ...all'la notizia più fragorosa degli ultimi giorni, col Milan pronto a rispondere con Pulisic. Ma non solo. Sono tanti gli affari in cantiere, anche per le altre squadre di vertice. ...Bakker e Kolasinac all'Atalanta,va all', Luka Romero al Milan, la Juve ha annunciato l'arrivo di Weah. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE ...

Blog Calciomercato.com: Ormai siamo abituati: è un perenne derby. Mentre la Lega ha ufficializzato data e orario della prima stracittadina della prossima stagione (già ...Davide Frattesi ha deciso quello che sarà il suo compagno di viaggio all'Inter. Come ufficializzato poco fa dal club nerazzurro, il centrocampista classe '99 ha scelto il 16 come ...