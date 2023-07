Inter | colpo da triplete | scippo al Milan | chi arriva a centrocampo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) La cessione di André Onana non è più solo probabile: è anche imminente. Il Manchester United ha alzato l'offerta a 52 milioni bonus compresi, avvicinandosi ai 60 richiesti. Tirando in un verso o nell'altro, la distanza economica verrà colmata. L'non era obbligata a cedere il suo portiere ma non si sarebbe perdonata una resistenza ad una cifra simile: Skriniar brucia ancora sulla pelle dei dirigenti nerazzurri, ora più cinici che mai. Perdere Onana è un peccato dal punto di vista sportivo perché un portiere con una simile incidenza sul gioco e un carattere così in linea con il mondo nerazzurro non lo trovi domani mattina - e infatti gli eredi sono del tutto diversi. Ma, di contro, sarebbe stato un peccato mortale non vendere Onana sul piano finanziario: essendoto a parametro zero, rappresenta una purissima plusvalenza. Onana ...