Inter-Chelsea | è stallo per Lukaku | altro no | la richiesta dei Blues e la posizione della Juve

(Di sabato 8 luglio 2023) La trattativa fraper Romeluè in. Secondo The Athletic i londinesi hanno rifiutato in queste ore una...

La Juventus ha già parlato con ilperché Lukaku è un nome che interessa concretamente e visto che l'fatica a chiudere non è detto che non possa arrivare il ...Ore 13:08 Lukaku, ilrifiuta l'offerta dell': vuole 45 milioni (The Athletic) Sull'attaccante belga ci sono anche Juventus e Al Hilal. La richiesta delè di 45 milioni. Lukaku ...Il belga vuole fortemente vestire ancora la maglia nerazzurra, la strategia dell'è definita con la volontà di provare a prenderlo in prestito con obbligo condizionato, sborsando una cifra tra i ...

Lukaku, la svolta. L'Inter al Chelsea: niente prestito bis, Big Rom lo compriamo La Gazzetta dello Sport

Romelu Lukaku alla Juventus Stando a quanto riferisce Sky Sport UK, i bianconeri hanno avviato i primi contatti con il Chelsea per parlare dell'attaccante belga. Dopo ...Non c'è solo l'Inter su Romelu Lukaku. Da giorni, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore, sul giocatore c'è anche la Juventus. A lavorare alla trattativa il neo direttore sportivo Cristiano Giun ...