Intelligenza artificiale | i colossi non sono pronti per l’Ai Act europeo

(Di sabato 8 luglio 2023) La normativa che regola l’utilizzo degli strumenti di deep learning è entrata nella fase finale di discussione, ma le società che si occupano del loro sviluppo devono fare ancora molti progressi per farsi trovare preparate

Alessio Figalli: “Il rischio delle intelligenze artificiali non è che ci rubino il lavoro, ma che ci rendano … la Repubblica

Un futuro migliore del presente secondo Stuart Russell: "In questo modo, potremo garantire istruzione di livello elevato a qualsiasi bambino nel mondo" ...