(Di sabato 8 luglio 2023) Per sviluppare una riflessione critica sul complesso rapporto tra indipendenza e autonomiae affiliazione politica e partitica nel 2023, è utile prendere a modello paradigmatico il celebre dibattito tra first appeared on il manifesto.

... collegata a un reperimento dei medici che per onestàdobbiamo riconoscere sia una ...mettere in atto la direzione sanitaria dell'Usl Umbria 1 'per una pronta ricostituzione dell'...... Sabba ha poi segnalato che " la riduzione dell'medico , con trasferimento da aprile di ... collegata a un reperimento dei medici che per onestàdobbiamo riconoscere sia una ...L'tedesco parlava di 'epidemia spirituale di massa': un male che colpisce in maniera ... Da pensatore, Röpke concepisce l'ordine interiore alla persona, passando a quello ...

Intellettuale organico ed egemonia Il Manifesto

Nella modernità novecentesca l’equilibrio di tale scontro/confronto si ipostatizza nella concettualizzazione dell’egemonia gramsciana, sistema di elaborazione culturale basata sulla funzione ...