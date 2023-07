Instituto vs Tigre – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 luglio 2023) Due squadre separate da un solo punto nella Primera Division argentina si affronteranno domenica 9 luglio all’Estadio Presidente Peron contro il. I Cordobes El Glorioso sono imbattuti negli ultimi due incontri di campionato e hanno pareggiato 0-0 in casa dell’Argentinos Juniors all’inizio della settimana, superando di poco El Matador, sconfitto per 2-1 dal Banfield. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIn dirittura d’arrivo della fase iniziale di questa competizione, l’sta lottando duramente per rimanere al di sopra della linea di retrocessione, avendo perso solo una delle cinque precedenti uscite interne. A ...