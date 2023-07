Incidente tra due auto sull' Appia | morta donna di 50 anni | due feriti

(Di sabato 8 luglio 2023) Tragicocon una vittimaall'altezza di Matera, in Basilicata. Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli, unae ...

Tragicocon una vittima sull' Appia all'altezza di Matera, in Basilicata. Lo scontro, le cui cause ... la moglie colpita dallo stesso male nel 2009 Lo schiantouna Fiat Panda e una Mini ...A ciò si aggiungano le condizioni disastrose in cui è apparsa la parte anteriore dell'auto dopo l'e la distanza di una trentina di metriil punto dell'impatto e quello in cui sono stati ...Chiuso temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in unstradale avvenuto sulla strada statale 673 'Tangenziale di Foggia'il km 19,800 e il km 20,700 , chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. Lo riferisce Anas precisando ...

Incidente a Tremestieri, scontro tra moto e auto Tempo Stretto

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato a Bareggio. Verso le 2.30 due giovani sullo scooter sono letteralmente volati sulla rotonda di via Novara all’altezza della piadineria. Un uomo di 34 a ...Una donna è morta ed almeno quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco fa lungo la tangenziale di Foggia sulla statale 673. Sono due le auto coinvolte. Sul posto i vigili del fu ...