(Di sabato 8 luglio 2023) Il mezzo si sarebbeto durante alcuni lavori in campagna, le due vittime decedute nell'impatto Due persone sono morte in uncon unavvenuto a, in provincia di. Dalle prime informazioni, il mezzo si èto durante alcuni lavori in campagna e le due persone che si trovavano sopra al mezzo sono decedute nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Incidente Campobasso, si ribalta trattore: due morti a Baranello

