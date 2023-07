(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Due persone sono morte in uncon unavvenuto a, in provincia di. Dalle prime informazioni, il mezzo si èto durante alcuni lavori in campagna e le due persone che si trovavano sopra al mezzo sono decedute nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

... aggressore placcato dai passanti e denunciato Erano a bordo di un trattore con un rimorchio carico di legna che si è ribaltato Le persone morte nell'nei campi a Baranello () ...... piccolo centro a poca distanza da. Poco dopo le 7 un trattore si è ribaltato e due persone sono morte. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. L'si è verificato in ...... le due vittime decedute nell'impatto Due persone sono morte in uncon un trattore avvenuto a Baranello, in provincia di. Dalle prime informazioni, il mezzo si è ribaltato ...

Incidente Campobasso, si ribalta trattore: due morti a Baranello Adnkronos

Due persone sono morte in un incidente con un trattore avvenuto a Baranello, in provincia di Campobasso. Dalle prime informazioni, il mezzo si è ribaltato durante alcuni lavori in campagna e le due pe ...CAMPOBASSO - Tragedia nei campi questa mattina a Baranello, piccolo centro a poca distanza da Campobasso. Poco dopo le 7 un trattore ...