Incidente Cadore | lunedì interrogatorio della 31enne fermata Ipotesi schianto volontario

(Di sabato 8 luglio 2023) Sarà sentita probabilmentedal Gip di Belluno per l'di garanzia latedesca Angelika Hutter che giovedì ha investito e ucciso tre persone che stavano camminando sul marciapiede: Marco di 48 anni, suo figlio Mattia di 2 anni e la nonna del bambino Mariagrazia Zuin di 65, tutti residenti a Favaro Veneto, in provincia di Venezia. L'potrebbe essere stato provocato in modo deliberato dalla donna, è una dellesu cui lavorano gli inquirenti. A gettare nuova luce sulle circostanze dellloe sulla velocità dell'auto, c'è anche una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l'auto passare ad alta velocità poco prima dello. Non ci sarebbe inoltre alcun segno di frenata sull'asfalto.Sempresarà ...

...dalla telecamera dell'officina di Silvano Da Rin - il meccanico di Santo Stefano diche per ...sentito dai Carabinieri ha riferito che poche centinaia di metri prima del luogo dell'...Un video potrebbe contribuire a far chiarezza sull'in cui tre indiv idui di una famiglia sono deceduti, a Santo Stefano di, nella provincia di Belluno. Le telecamere di sorveglianza sembrerebbe di un magazzino riprendono chiaramente ...In un altromortale, questa in provincia di Belluno, un'escursionista ha perso la vita in ... sul posto sono stati inviati l'elicottero del Suem di Pieve die una squadra del Soccorso ...

Incidente di Santo Stefano di Cadore, tra le ipotesi gesto volontario: nessuna frenata o sbandata. Testimone: “Aveva ... QUOTIDIANO NAZIONALE

I due stavano scalando sulla via Mirka in cima alla vetta del Corno Piccolo. Una vittima anche alle cascate di Fanes, in provincia di Belluno ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...