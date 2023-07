Incidente Cadore | chi sono le vittime La famiglia allargata di Elena e Marco | «Come si può morire così?»

(Di sabato 8 luglio 2023) VENEZIA - Una maledetta frazione di secondo. Quanto basta per stravolgere per sempre l?esistenza di unae di una comunità. La devastante tragedia di Santo Stefano di...

...lanciata pare a 160 chilometri all'ora sulla strada regionale 355 che da Santo Stefano di, ... L'ipotesi più probabile è che l'sia avvenuto perché la donna era distratta dall'uso del ...L'a Santo Stefano diL'automobilista è stata arrestata per omicidio stradale ed è stata portata nel carcere di Venezia. Gli esami tossicologici a cui è stata sottoposta dimostrano ...Il 1° luglio, come tutti gli anni, avevano preso una casa in affitto a Santo Stefano diper una vacanza tutti insieme. Un momento di riposo e di pausa, questo doveva essere. Quell'auto che ha ...

Incidente Cadore, il figlio della vittima: «Quella donna andava a 160 all'ora, quando è scesa ha inveito contr ilmessaggero.it

SANTO STEFANO DI CADORE. «Camminavamo sul marciapiede in fila indiana e ho sentito solo un rumore: fsiuuh', come di un missile. Poi un silenzio agghiacciante e il sangue ...La tragedia di Santo Stefano di Cadore, una famiglia travolta sulla strada mentre passeggiava e tre morti, colpisce direttamente anche Sant’Angelo dei Lombardi. Marco Antoniello, una ...