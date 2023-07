Inchieste su Santanchè e Delmastro Pure Nordio manganella le toghe Dopo Palazzo Chigi anche Via Arenula va allo scontro Questo governo è il degno erede di Berlusconi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 8 luglio 2023) Eccola l’eredità di: ilMeloni apre locon la magistratura, sulla scia del capostipite politico. L’indagine sulla ministra Danielae sul sottosegretario alla Giustizia Andreasono l’innesco. Si comincia con una nota da non precisate “fonti” diche l’altro ieri hanno descritto parte della magistratura come un fronte dell’opposizione, accusando ledi voler interferire nella campagna elettorale per le Europee 2024. Dal’asse si è allungato fino in via. Ieri altre “fonti”, questa volta del ministero della Giustizia scrivono che l’imputazione coatta per il sottosegretarioDelle Vedove, ...