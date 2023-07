Incentivi Regione siciliana per rottamazione auto

(Di sabato 8 luglio 2023) ...del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 30 novembre di quest'anno. Le istanze dovranno essere trasmesse via Pec all'indirizzo dipartimento.infrastrutture@certmail..sicilia.it allegando, ...

"La Regione - dice il presidente Renato Schifani - sostiene con atti amministrativi concreti la mobilità sostenibile. Gli incentivi economici possono agevolare le scelte individuali indirizzandole verso una mobilità più green." Rottamare la vecchia auto, da Euro 0 a Euro 3 e ottenere fino a 5mila euro di bonus dalla Regione al quale i concessionari aggiungeranno altri mille euro di sconto. Due incentivi che sono cumulabili con quelli nazionali. Tornano, così, gli eco-incentivi regionali per chi decide di rottamare la vecchia auto.

Tornano gli eco-incentivi regionali per chi decide di rottamare la vecchia auto, che appartenga a una classe tra Euro 0 ed Euro 3, per acquistare veicoli elettrici o full hybrid di classe Euro 6. (ANS ...La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha approvato lo stanziamento di oltre 80mila euro di risorse destinate alla concessione di incentivi per lo ...