Incendio RSA | Codacons | Magistratura accerti resposabilità di Comune e Regione

(Di sabato 8 luglio 2023)RSA,: Mancano del tutto controlli su strutture sanitarie. Il Ministro avvi ispezioni a tappeto in tutte le RSA italiane Le responsabilità di quanto accaduto a Milano, dove unin una Rsa ha provocato 6 vittime e decine di feriti, sono da ricercarsi negli enti locali, a partire daLombardia. Lo afferma il, che chiede oggi alladi indagare sull’operato delle istituzioni locali. “Come ogni volta avviene in Italia, solo dopo una tragedia si scoprono irregolarità, omissioni e negligenze sul fronte della sicurezza che in realtà sono sempre state sotto gli occhi di tutti, a partire da chi il dovere e l’obbligo giuridico di vigilare – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il vero problema è che in Italia ...

Sono 67 gli ospiti dell''Casa per Coniugi' che sono stati dimessi dagli ospedali dopo essere rimasti intossicati nell'che ha interessato ieri la casa di riposo milanese. Gli anziani sono stati trasferiti in ...Fernando Quintana è un sindacalista ed ex dipendente della 'Casa per coniugi' di Milano, coinvolta nell'che ha provocato la morte di sei persone. Parlando ai giornalisti ha affermato di aver chiesto due settimane fa u n'ispezione nella struttura : "Verso l'1.30 di notte sono venuto subito per ...Sono stabili le condizioni di due dei pazienti che sono subito apparsi fra i più gravi dell'dellaCasa per Coniugi di Milano dove ieri sono decedute sei persone. Entrambi sono ricoverati in terapia intensiva al Policlinico. L'uomo di 62 anni è intubato. La donna, di 80, è invece ...

Sono 67 gli ospiti dell'Rsa 'Casa per Coniugi' che sono stati dimessi dagli ospedali dopo essere rimasti intossicati nell'incendio che ha interessato ieri la casa di riposo milanese. Gli anziani sono ...