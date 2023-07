Incendio nella casa si riposo a Milano | ipotesi corto circuito o sigaretta accesa

(Di sabato 8 luglio 2023) Potrebbe essere stato uno unalasciataa causare l'stanza 605 al primo piano della Rsa 'dei coniugi' in via dei Cinquecento, alla periferia di, che ha causato la morte di sei persone.

Un attacco missilistico russo ha provocato danni e una Zaporizhzhia. È accaduto a 70 km ... Gli esperti dell'Aiea hanno ispezionato parte della strutturazona occupata dai russi, ma non ...Le sirene hanno strappato dal sonno il quartiere di periferia che nulla voleva saperne di alzarsi a quell'ora della notte. Una fila di ambulanze, camionette dei vigili del fuoco e il fumo che si è ...La signora Nerina è stata portata a braccia nel refettorio, assieme ad altre decine di ospiti che dormivano e sono stati svegliati dal putiferio che si era scatenato attorno. Nel cuore della notte va ...

Per permettere le operazioni di spegnimento e per mettere in sicurezza l'area la zona è stata transennata anche per garantire spazi di manovre e consentire alle squadre di soccorso di intervenire.La signora Nerina è stata portata a braccia nel refettorio, assieme ad altre decine di ospiti che dormivano e sono stati svegliati dal putiferio che si era scatenato attorno. Nel cuore della notte va.