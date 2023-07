Incendio casa di riposo Milano | la testimone | Ho visto l' inferno | i vecchietti annaspavano alla finestre - VIDEO

(Di sabato 8 luglio 2023) L'che ha procurato sei morti ed 81 intossicati nelladiper Coniugi afa discutere, soprattutto per le dinamiche in cui è avvenuto. Dinamiche ancora al vaglio degli inquirenti anche se nelle ultime ore prende piede l'ipotesi di una sigaretta non spenta che poi ha innescat

...sabato alle 17.30 nella chiesa di san Michele e santa Rita per la recita del Rosario per le vittime e i feriti dell'che la notte scorsa ha provocato la morte di 6 persone nella Rsa 'dei ...Così doveva essere anche la notte delladi Via dei Cinquecento, periferia di Milano: 167 ... Undivampa furioso in una stanza. Gli ospiti non hanno nemmeno il tempo di uscirne. Un corto ...Eppure, questo mondo sommerso, riguarda migliaia di famiglie milanesi, alle prese con le difficoltà quotidiane di lavoro,e bambini.

L'incendio nella casa di riposo di Milano potrebbe essere partito da una sigaretta accesa in camera Virgilio Notizie

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Sono stabili le condizioni di due dei pazienti che sono subito apparsi fra i più gravi dell'incendio della Rsa Casa ...Nuova giornata di accertamenti: riflettori sulla stanza in cui sono partite le fiamme e sui controlli antincendio ai piani. Il sindaco Sala: “Se ci sono responsabilità chi ha sbagliato dovrà pagare” ...