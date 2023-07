Incendio casa di riposo Milano | 67 anziani dimessi da ospedali

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Sono 67 gli ospiti dell'Rsa 'per Coniugi' che sono statidaglidopo essere rimasti intossicati nell'che ha interessato ieri ladimilanese. Glisono stati trasferiti in altre strutture di, come Pio Albergo Trivulzio, Fondazione Don Gnocchi, Golgi Redaelli, Rsa Adriano, Rsa Girola e Famagosta. Anche gli altri ospiti della Rsa, che è rimasta inagibile dopo il rogo, sono stati ricollocati in altre strutture. "Se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare. Rimane il fatto che purtroppo sei persone sono morte", ha detto ai microfoni di Rai News 24 il sindaco di, Giuseppe Sala. Il rogo ha provocato la morte di sei persone e ...