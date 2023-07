“In prima linea con il Gruppo Wagner” | il racconto della guerra tra i mercenari in trincea “Il nemico e? come noi”

(Di sabato 8 luglio 2023) Pubblichiamo un estratto del libro “Il Fronte Russo, lain Ucraina raccontata dall’inviato tra i soldati di Putin” (Rizzoli) del giornalista Luca Steinmann. È stato quasi l’unico testimone occidentale dietro le linee nemiche: un inviato tra i soldati di Putin che però pubblica su media occidentali, quel mondo che si è schierato compatto dalla parte dell’Ucraina. Per diversi mesi ha seguito le truppe nella loro avanzata. In questo libro racconta le storie reali di uomini, donne, bambini, soldati, volontari, rifugiati, insieme alle pressioni subite durante i controlli, descrivendo con precisione il volto feroce di unatragica e fratricida. Il capitolo di cui pubblichiamo un estratto si intitola “Incon il”. Il primo incontro avviene nella regione ...

'Ladi fondo è questa, riconosciamo che le munizioni a grappolo sono un rischio, ma esiste ... L'arma principale in esame, un proiettile di artiglieria M864 prodotto per lavolta nel 1987, ...

