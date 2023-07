In Olanda è caduto il governo Tanti saluti al “frugale” Rutte

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug – In, il quartoguidato dal “” Mark, dopo un’interminabile e di fatto inconcludente negoziato sulle nuove misure da adottare sull’immigrazione.e l’Appello cristiano democratico (Cda) intendevano adottare provvedimenti più drastici relativamente al ricongiungimento familiare per gli immigrati. L’altra metà dell’alleanza dell’esecutivo, i liberali del partito D66 e i calvinisti dell’Unione Cristiana, si opponevano e chiedevano interventi più morbidi. Nella notte tra giovedì e venerdì è partita l’ultima trattativa, ma non è stato trovato alcun accordo. Cosìha annunciato le dimissioni del suodi coalizione. “Stasera abbiamo purtroppo raggiunto la conclusione che le differenze sono ...

