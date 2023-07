In Lettonia il primo presidente gay dell' Ue | Edgars Rinkevics ha giurato

(Di sabato 8 luglio 2023), 49 anni, ha fatto coming out nel 2014 e da allora è stato un fermo sostenitore dei diritti LGBT. Il matrimonio gay è illegale in, anche se l'anno scorso la Corte costituzionale del ...

'Il divario sociale nella nostra società è troppo grande', ha detto, 'durante la mia presidenza mi batterò per la creazione di unamoderna e forte, per unalegale e giusta, per il ...Tra di loro l'exministro belga Elio Di Rupo , attualmente presidente della Vallonia e l'attualeministro lussemburghese, Xavier Vettel . Il matrimonio gay è illegale in, anche ...Così, con un tweet pubblicato nel 2014 Edgars Rink"vis , allora ministro degli Esteri della, faceva il suo coming out diventando ilpolitico del suo Paese ad annunciare di essere gay, ...

In Lettonia giura Rinkevics, primo presidente gay dell'Ue Agenzia ANSA

Edgars Rinkevics ha prestato giuramento come presidente della Lettonia: è il primo capo di Stato apertamente gay di una nazione dell'Unione europea. Rinkevics, che nel 2011 era stato nominato ministro ...Edgars Rinkevics, già a lungo ministro degli Esteri della piccola repubblica della Lettonia, ha giurato sabato a Riga come ...