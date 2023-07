Iliev lascia l’Inter? In patria lo reclamano | è arrivata già un’offerta

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023) Il giovane Nikola, 19 enne delPrimavera, puòre il club nerazzurro per ritornare in. Il centrocampista offensivo è nel mirino di un top club bulgaro CORTEGGIATO ?è finito nel mirino del CSKA Sofia. Il club bulgaro ha già presentatoal ragazzo che adesso dovrà decidere se accettarla o meno. A riferirlo i colleghi di Blitz.lascerebbesolamente a titolo temporaneo. Nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi. Ottima la sua stagione con la squadra Primavera allenata da Cristian Chivu. Il campione d'Italia 2022 ha segnato nell'ultimo anno 11 gol e servito 12 assist in 33 partite complessive tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Youth League.