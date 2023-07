Il trucco per non sudare | esiste e bastano pochi accorgimenti anche quando fa molto caldo

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 8 luglio 2023) L’estate è appena iniziata, ma tu sei già stanco di? Con questi piccoli, eviterai brutte figure in pubblico. Non è trascorso nemmeno un mese dala bella stagione è ufficialmente iniziata, eppure c’è già chi non ne può più di queste alte temperature. E, alla notizia di un vero e proprio ciclone diin arrivo nei prossimi giorni, non può fare a meno di disperarsi. Sopportare il, d’altra parte, non è affatto una cosa da niente. E, soprattutto chi lo soffre particolarmente, rischiando più volte di sentirsi male, sarebbe davvero contento di conoscere quei trucchetti per evitare di. Ilperfetto per evitare di(grantennistoscana.it)Tra i primi ‘nemici’ dell’estate, c’è sicuramente la sudorazione in ...