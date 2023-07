Ieri sera Bob Dylan ha aperto l'edizione numero 50 della manifestazione. Fino al 16 luglio sarà la capitale mondiale della musica. L'affare economico← Presentata a Roma la terza edizione diCinema Festival che ritorna a Todi dal 21 al 23 luglio Susan Elisabeth Rotolo, la studentessa dell'Università per Stranieri di Perugia che negli ...← Corciano, da Mantignana a Capo Nord in bici per regalare unPotrebbe anche interessarti Tasse sul volontariato, si cambia: decisivo l'intervento della Comunità francescana di Assisi

Il sogno Umbria Jazz, una festa di popolo per le strade di Perugia LA NAZIONE

Ieri sera Bob Dylan ha aperto l’edizione numero 50 della manifestazione. Fino al 16 luglio sarà la capitale mondiale della musica. L’affare economico ...Bob, ventidue anni dopo. Ieri sera la luna e le stelle a far da cornice al debutto di Dylan sul palco di Umbria Jazz erano le stesse di quel luglio del 2001 in cui in cui planò al Santa Giuliana per r ...