Il romanzo della massoneria e l' inquietante fascino di Licio Gelli

...ottimista delper bambini di Eleanor Hodgman Porter: "inguaribile" non a caso, perché l'ostinazione a vedere solo ciò che va bene ignorando gli inevitabili lati negativivita può ...... pubblicato da Oblomov e disponibile dal 2 maggio 2023 (il secondo uscirà in autunno) copre fedelmente la prima metà del, fermandosi nel punto in cui Adso incontra i piacericarne: ...Ha pubblicato i romanzi L'eccezionalitàregola e altre storie bastarde e Storia Minima , ... È in libreria il suo nuovo, Le regole dell'estinzione , per Castelvecchi. Di recente, ha ...

“Di vento e d’AURORA” di Rossella C. Nunziata. Il romanzo della ... Paese Italia Press

Nel suo ultimo romanzo, Gianluca Barbera racconta i segreti, le compromissioni e i sotterfugi di uno dei personaggi più enigmatici della nostra storia: il Gran Maestro Licio Gelli ...Gli autori di un romanzo-fenomeno ambientato a madrid ci hanno accompagnato alla scoperta della città narrata nel libro: dal ristorante preferito di Isabella II (e la sua alcova) al barrio del «vino d ...