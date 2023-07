Il profumo dell’oro | la recensione | su Netflix un heist movie alternativo e coinvolgente

Leggi su movieplayer

(Di sabato 8 luglio 2023) Lade Ildell'oro: ritmo e sostanza per un film francese che sfrutta in modo diverso il concetto di provincia e di potere. Una sorpresa. In streaming su. Empatia. Suspance. Ritmo. Chi lo dice che in streaming - e nelle top 10 - ci siano solo film usa-e-getta? Potrebbe essere l'eccezione che conferma la regola, ma è giusto rimarcare quando e quanto un film, dall'approccio leggero (ma nemmeno poi tanto, vista la lotta ci classe scatenata), possa comunque suscitare emozioni ben definite, portando il protagonista (e qui ne abbiamo uno decisamente speciale) sullo stesso piano dello spettatore. Perché dietro le sfumature da, Ildell'Oro del francese Jérémie Rozan, arrivato su, è innanzitutto un film sulla condivisione, ...