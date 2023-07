Il padre si tuffa nel fiume per salvare il figlio che sta annegando | morti entrambi

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilnon vede riemergere ildopo un tuffo e si precipita per salvarlo, gettandosi nelle acque del, mamuoiono. È successo oggi sabato 8 luglio 2023 nelTrebbia, nel tratto tra Donceto e Perino. Come riporta IlPiacenza, i famigliari e i bagnanti hanno immediatamente...

Da quanto ricostruito ilnon vedendo riemergere il figlio dopo un tuffo si sarebbe buttato per salvarlo e invece entrambi hanno trovato la morte. I famigliari e i bagnanti hanno immediatamente ...Il protagonista Corsi è venuto a passare l'estate dalla nonna a Pieve Lanterna, e il, prima ... si va in bicicletta, si va per torrenti, si va sull'autoscontro e sul calcinculo, ci sinelle ...'Mi fa piacere senza dubbio, ho salvato la vita di undi famiglia e questa è la cosa più bella. Così come vedere la famiglia di nuovo riunita, mi ...

Piacenza, il figlio non emerge e il padre si tuffa per salvarlo: entrambi annegati nel fiume Trebbia Corriere della Sera

I Ioro corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del fiume tra Donceto e Perino in prossimità del ponte che dalla Statale porta alla Pietra Parcellara ...Vittime un giovane di 26 anni e un uomo di 59: avevano passato il pomeriggio in una spiaggetta a Donceto di Travo. I corpi trovati dopo un'ora ...