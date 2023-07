Il padre si getta nel fiume Trebbia per soccorrere il figlio | entrambi muoiono annegati

(Di sabato 8 luglio 2023)di 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, sono mortinel pomeriggio nel, in provincia di Piacenza. Con la famiglia stavano trascorrendo la calda giornata estiva in riva al, nella zona di Perino: a un certo punto ilsi è tuffato in acqua e non è più riemerso. Ilsi èto anche lui per cercarlo.sono morti. I loro corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme al 118 e ai carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Piacenza, si getta nel fiume per soccorrere il figlio: annegano entrambi TPI

