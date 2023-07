(Di sabato 8 luglio 2023) Una ricerca dell’Università di Firenze insieme a quella di Pisa e di Roma La Sapienza ha individuato «unper zanzare che protegge per otto ore come l’Icaridina, un composto chimico che è già ined è inodore, ma che è ancora» spiega Francesca Romana Dani, docente di Zoologia a Firenze e coordinatrice della ricerca. Zanzare alla larga: i cibi e i rimedi che funzionano ...

... balconi, verande, pergolati, case con modi nuovi e innovativi Un modoe innovativo per eliminare le formiche in giardino, balconi, verande, pergolati, case è il disabituantead ...... hanno inoltre documentato per la prima volta che le zecche locali erano portatrici di un... Usare un prodottoda spruzzare su pelle e abiti. Dopo essere stati nei boschi o in giardino ...... hanno inoltre documentato per la prima volta che le zecche locali erano portatrici di un... - Usare un prodottoda spruzzare su pelle e abiti. - Dopo essere stati nei boschi o in ...

Passi avanti contro le zanzare: in arrivo un nuovo repellente Io Donna

Il nuovo repellente, meno tossico di quelli in commercio, è stato testato sulla zanzara tigre, e nel 95 per cento dei soggetti ha garantito 8 ore di protezione ...Riparte la corsa alla ricerca del prodotto perfetto per tenere lontani o per neutralizzare i più fastidiosi insetti della bella stagione. Dagli spray repellenti ai dispositivi, da interno e da esterno ...