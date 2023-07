Il Novecento è sul Garda

Leggi su panorama

(Di sabato 8 luglio 2023) Dai fondi, dai depositi, dalle riserve infinite del Mart di Rovereto vengono i dipinti per la nuova mostra estiva del Museo Altodi Riva. Non sono opere minori, non sono opere obliabili, sono capolavori. L’opportunità di stabilire nella stessa regione il dialogo tra due istituzioni importanti, ma di diverso peso, è certamente favorito dalla mia comune presidenza, e rientra nella logica non solo di possibili scambi ma anche di opportunità per far conoscere il patrimonio notevole che è destinato a non essere visto. Ragione per la quale, dopo l’entusiasmo di Gabriella Belli, abbiamo dovuto sciogliere l’accordo con la famiglia del grande pittore Tullio Crali, presente nelle sale del Mart con solo tre opere delle cento depositate. Fortunato Depero ha una casa museo. Ma innumerevoli sue opere sono in deposito. Così, con una scelta avveduta, alcuni capolavori futuristi ...