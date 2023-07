Il nonno vuole l' Armageddon nucleare | Medvedev minaccia Biden

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 luglio 2023) La scelta degli Stati Uniti di fornire all'Ucraina, nell'ultimo pacchetto di aiuto, le cluster bomb vietate dalla convenzione di Oslo fa discutere. Le bombe a grappolo già usate in realtà sia dai russi sia, in misura più limitata, dagli ucraini, rappresentano un'escalation ulteriore del conflitto. In Russia sono tornati aa parlaare di. Il presidente degli Stati Uniti Joe, "avendo esaurito tutte le risorse, promette bombe a grappolo e richiama nuovamente i neonazisti di Kiev con la prospettiva della Nato, la cui realizzazione significa una terza guerra mondiale", scrive in un messaggio Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry. "Forse ilmorente, ossessionato da fantasie morbose, ha semplicemente deciso di andarsene gentilmente, ...