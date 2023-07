Il Napoli non ha fretta per Kilman | non andrà oltre i 35 milioni Corsport

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilvuole, ribadisce il Corriere dello Sport. Ma la trattativa non è semplice. Ilnon vai 35, il Wolverhampton ne vuole 40. Ilnon ha. Scrive Antonio Giordano: è da un po’ che l’ideas’è adagiata a Castel Volturno, l’hanno accarezzata settimane fa, l’hanno valutata attraverso full immersion dinnanzi ai video, l’hanno radiografata con gli algoritmi in mano, l’hanno considerata perfettamente in linea con le esigenze di Garcia e poi l’hanno sollecitata a De Laurentiis. Trentacinquedi euro rappresentano la lucida «follia» che Adl si è concesso. La differenza, in pounds, sarebbe irrilevante (cinquenon cambiano la vita) però poi ci sono ragioni di ...

...dimostrare se ci crede o menoè molto lontano perché, come osserva Francesco Tavassi, fondatore e presidente del gruppo logistico Terni e già vice presidente dell'Unione industriali di. '...Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e. FILM ... Gigi D'Alessio festeggia questo traguardo con un concerto ain Piazza del Plebiscito. L'...solo Jonathan David, la Juventus monitora anche un altro bomber per sostituire l'eventuale ...di Cristiano Giuntoli dopo settimane di tira e molla tra il direttore sportivo e il patron del, ...

Pedullà: il Napoli non ha intenzione di pagare la clausola per Le Normand - ilNapolista IlNapolista

Si presenta in tribunale, a Napoli, per la prima udienza davanti al giudice del lavoro: Stéphane Lissner, l’oramai ex sovrintendente del San Carlo mandato in «pensione» ...L’occasione del Sessantesimo compleanno del Centro produzione della Rai in via Marconi ha portato a Napoli tutti i vertici dell’azienda e un grande evento come la presentazione ...