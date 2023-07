Il Napoli ha incontrato gli agenti di Wilfried Zaha del Crystal Palace Guardian

(Di sabato 8 luglio 2023) Mentre ilè fiducioso chefirmerà il rinnovo, l’attaccante valuta le offerte di Psg,e Galatasaray. Lo scrive il, aggiungendo cheha già ricevuto delle proposte da Lazio, Fenerbahce e Al-Nassr. “dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro la prossima settimana, con ilche rimane fiducioso che l’attaccante della Costa d’Avorio firmerà un lucroso contratto quadriennale del valore di 10 milioni di sterline a stagione e rifiuterà le offerte per trasferirsi all’estero., Paris Saint-Germain e Galatasaray sono gli ultimi club ad aver intrattenuto colloqui con i suoinei ...

Dopoe Firenze, Magistratura Democratica lo scorso 9 giugno ha fatto un sopralluogo al 'Lorusso e ... B, C e F - il gruppo hala nuova direttrice Elena Lombardi Vallauri , la ...L'ad sull'addio di Fazio: 'Ne ho preso atto' Fotogramma 'HoBianca Berlinguer sabato ... in conferenza stampa alla presentazione dell'offerta Rai 2023 - 2024 nel Centro produzione di, ...delha firmato un contratto di 5 anni, ha visitato le strutture della Continassa e haalcuni giocatori. Guarda il video con le foto più ...

Il Napoli ha incontrato gli agenti di Wilfried Zaha del Crystal Palace ... IlNapolista

Dopo lo scudetto da grande protagonista, Victor Osimhen è diventato sicuramente uno degli attaccanti più richiesti dalle big di tutta Europa. La speranza dei tifosi e del club partenopeo è ovviamente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...