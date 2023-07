Il Milan compra Pulisic a rate 20 milioni e risparmia col decreto crescita

(Di sabato 8 luglio 2023)è un calciatore delche lo pagherà al Chelsea 20(più bonus) inpluriennali. Decisiva la volontà del giocatore americano. Ne scrive la Gazzetta. Il Chelsea ha tenuto duro per difendere il prezzo del cartellino di uno dei suoi esuberi più apprezzati dal mercato. E non poteva essere diversamente perché a 24 anniha tutto per dare uno scossone alla sua carriera, anche in vista del prossimo Mondiale americano, a casa sua. L’accelerazione decisiva è arrivata nel primo pomeriggio di ieri, quando l’a.d. rossonero Giorgio Furlani ha deciso di alzare la posta a 20di euro (anche se con pagamenti pluriennali) più un altro milione di bonus. A quel punto i vertici di Stamford Bridge hanno a loro volta rinunciato alla soglia di “salvaguardia” dei 25 ...

C'e' una Premier chee spende, in Inghilterra e all'estero, e una parte minoritaria costretta a vendere. E' il ... Tra ile l'attaccante americano di origine croata la chiusura della ...Ilcontinua a lavorare in entrata, ma dopo Tonali potrebbe effettuare un'altra grande cessione: occhio a Theo HernandezIl, dopo aver ceduto Tonali al Newcastle. I rossoneri hanno acquistato Loftus - Cheek dal Chelsea, sono vicini a Pulisic e Reijnders, in attesa di affondare il colpo anche su Alvaro Morata. ...Ilcalciatori ad un massimo di 25 milioni, un'età media giovane e che non sono sconosciuti. Il problema è che stanno cambiando tutto, quindi sono una serie di punti di domanda. Un anno ...

Colpo di scena Milan: “Theo Hernandez al Real Madrid” CalcioMercato.it

C'e' una Premier che compra e spende, in Inghilterra e all'estero, e una parte minoritaria costretta a vendere. E' il Chelsea di Christian PULISIC e Romelu LUKAKU, sulla via di Milano ma con diverse d ...Blog Calciomercato.com: Francamente trovo difficile e un poco estenuante seguire la quasi affannosa sequela di notizie sul Milan in questa torrida campagna acquisti. Una campagna ...