Il microclisma per combattere la stitichezza del neonato | quando e come usarlo

(Di sabato 8 luglio 2023) I disturbi intestinali possono essere piuttosto comuni nei neonati; alcuni possono soffrire di coliche molto dolorose, altri invece di. In entrambi i casi, parliamo di malesseri non preoccupanti, salvo rare eccezioni per cui è opportuno eseguire esami più approfonditi, e per la cui risoluzione il pediatra può fornire le giuste indicazioni. In particolare, la stipsi dei bambini molto piccoli si può risolvere attraverso l’utilizzo di un, che capiremo fra poco cos’è. Prima, però, è importante contestualizzare e cercare di capire quali possono essere le cause di questo fastidioso problema. I neonati generalmente evacuano almeno quattro volte al giorno, anche di più se si tratta di bambini allattati al seno, che possono arrivare a evacuare anche ogni volta dopo la poppata. Dopo un paio di mesi, le evacuazioni dei bambini che vengono ...