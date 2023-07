Il malessere è incurabile se non si ridimensiona chi ne è afflitto

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 luglio 2023) “Se si vuole che tutto resti com’è, è necessario che tutto cambi”. È la frase che il Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa fa pronunciare a Don Fabrizio Salina, il Gattopardo, mentre riflette sui suoi tormenti, nella malinconia di un tempo che è ormai inesorabilmente prossimo al cambiamento. Don Fabrizio si accorge che alcunì schemi, che erano ritenuti di validità scontata, cominciano a traballare pericolosamente. Rapido riavvolgimento della pellicola e il film dello scontro di categorie sociali è ritornato nelle sale, quelle dove ogni italiano cerca di seguirne attentamente la proiezione per tentare di capire che succede nelle stanze del potere. Tale attivitá riesce solo qualche volta, non per incapacità di risolvere i quesiti che la Sfinge- Totem, la TV di ogni locale frequentato da esseri umani, propone loro. Sono quei quesiti di gran lunga più difficili da risolvere di quelli ...