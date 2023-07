Il lusso parla coreano (e thailandese)

(Di sabato 8 luglio 2023) Il mondo della moda e delguarda con sempre più attenzione all’Oriente. Corea del Sud e Thailandia sono indubbiamente al centro di questo nuovo “fenomeno” che, a essere completamenti onesti, sembra quasi riduttivo definire con questo termine. Partendo dai numeri, Morgan Stanley ha definito i sudcoreani i più grandi compratori di beni dial mondo, con una spesa per beni personali pari a 16,8 miliardi di dollari (+24% nel 2022) equivalente a 325 dollari pro capite. Solo per un raffronto, la spesa in Cina e negli Stati Uniti raggiunge rispettivamente i 55 e i 280 dollari pro capite. Allo stesso modo, si prevede che il settore delin Thailandia supererà i sei miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale del 5,61%. Numeri che da soli giustificherebbero la decisione dei più grandi marchi di ...

... quando si parla di moda uomo, sembra contribuire in maniera significativa a diffondere il concetto,...

