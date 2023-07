Il governo non arretra e l' Anm rompe il silenzio Accuse pesantissime | si delegittima la magistratura

...si può andare a una riforma costituzionale con questo passo, come risposta reattiva a un provvedimento fisiologico di un giudice chepiace perché colpisce qualcuno che è al".'I 120 paesi del Movimento deiAllineati hanno espresso il loro sostegno al Venezuela, hanno ripudiato e chiesto la revoca delle sanzioni illegali deldegli Stati Uniti contro la nostra nazione. Ringrazio i popoli del ...12.00 Anm:Magistrati delegittimati daIl presidente dell'Anm Santalucia ricorda che fonti di Palazzo Chigi "hanno accusato parte ... "vogliamo alimentare lo scontro, maarretriamo quando ...

Nel fortino di Meloni: “Il governo non vacillerà, gli italiani sono con me” la Repubblica

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...