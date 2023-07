Il Gladiatore 2 | Russell Crowe a Ostia Antica VIDEO

(Di sabato 8 luglio 2023) Il2 si farà, ormai non ci sono più dubbi, esi è divertito con undirettamente daa fomentare i fan che aspettano da anni il sequel. L’attore americano ha postato il filmato direttamente su Twitter. #maximus #rome ##5000 #Gladiator2 pic.twitter.com/YpJQKsh661 —(@) July 7, 2023 L’artista finge di impersonare nuovamente Massimo Decimo Meridio e di telefonare a Cicero suo fedele servitore. Il marketing legato al film dunque vive una nuova pagina per un’attesa che si potrà considerare finita solo tra qualche mese. Nella conversazionespiega: “Hey Cicerone, qui è Max. Sono a”. Per ...

Solo qualche giorno fa ilCrowe ha raccontato che uno dei suoi sogni più grandi è stato esibirsi su un palco italiano : ha fatto varie tappe ma il concerto di Roma a Cinecittà, tra ...Lo scambio di battute, celebre, è fra Massimo Decimo Meridio (Crowe) e il suo fidato servitore Cicero nel film Il. Dopo aver suonato con la sua band 'Indoor Garden Party' in varie ...Crowe è a Roma. Nel ruolo di Massimo Decimo Meridio, un legato ispano - romano e uno degli ... Per novembre 2024 è, infatti, in uscita il sequel de Il, il kolossal campione d'incassi ...

Russell Crowe si trova a Ostia. La citazione (con ironia) da Il Gladiatore: «Sono Max, sono arrivato un po' tardi» - Il video Open

Russell Crowe a Ostia per Il Gladiatore 2 I fan impazziti per il tweet. L'attore premio Oscar stupisce postando sui social un video in cui sta parlando del famoso film.In un divertente video postato su Twitter, Russell Crowe è tornato a essere Il Gladiatore Il Gladiatore, colossal di Ridley Scott del 2000 che racconta le vicende del generale Massimo divenuto schiavo ...