Con la famiglia stavano trascorrendo la calda giornata estiva in riva al fiume, nella zona di Perino: a un certo punto ilsi è tuffato in acqua ma, non essendo più riemerso, il padre si è ...Sono in corso le ricerche di un uomo e di suo. Secondo quanto emerge, i due si stavano concedendo unin Trebbia nel tratto che costeggia Perino. Alcune persone li hanno visti tuffarsi ...Un appuntamento speciale con gli Extraliscio di Mirco Mariani, stasera in piazza Ricasoli adi Romagna. La serata prenderà il via alle ore 21 e l'ingresso sarà totalmente gratuito, in ......

Il figlio fa il bagno nel fiume Trebbia ma non riemerge: il padre si tuffa per salvarlo. Morti entrambi leggo.it

Padre e figlio di 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, sono morti annegati nel pomeriggio nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Con la famiglia stavano trascorrendo la calda ...Padre e figlio di 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, sono morti annegati nel pomeriggio nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Con la famiglia stavano trascorrendo la calda giornata estiva ...