Il disastro delle linee M1 e M5 della metropolitana di Milano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 luglio 2023) Come insegna M4, arrivata a metà dell’opera con l’apertura di San Babila, quando si progetta unasi sa quando si inizia ma è arduo prevedere la fine. Un precedente che non ha impedito all’associazione HQMonza di definire “kafkiana” la vicenda che vede fermi i prolungamentiM1 e M5 e, cosa ancora più grave, senza soluzioni che al momento sembrino spendibili. Una situazione molto pesante per l’area, perché perpetua la congestionemobilità che dalla Brianza transita ae viceversa. Vediamo i due casi separatamente. QuelloM1 merita davvero il giudizio dell’associazione monzese: i cantieri sono stati aperti nel 2011 con previsione di fine lavori per Expo 2015, poi varie vicissitudini ne hanno rallentato l’opera fino allo stop dello ...