(Di sabato 8 luglio 2023) Foppolo. Se volete dare un’occhiata alle vette che separano l’Italia dalla Svizzera senza allontanarvi troppo dalla provincia di Bergamo, ilfa al caso vostro. A 2.620 metri d’altezza, la vetta è unalungo la dorsale che divide la Val Brembana e la. Particolarmente gettonata già alla fine dell’Ottocento, quando i primi alpinisti bergamaschi e valtellinesi si cimentavano nelle loro gite, ilè particolarmente amato dagli amanti del trekking che frequentano la meta sia d’estate che d’inverno. Per raggiungerla basta lasciare l’auto a Foppolo e seguire il sentiero CAI numero 202 che accompagna verso il Passo Dordona. Si sale per una strada forestale con pendenze costanti che permettono di ridurre al minimo le ...

Non è grave credere che undi corallo ci protegga o un ferro di cavallo, ma il confine è ... Siamo, come dire, una doppia coppia e il nostro matrimonio nasceva sotto una cattiva. Finora ......18.30 l'auditorium 'San Rocco' di Senigallia ha ospitato il concerto della pianista Ilenia, '... Bach e Brahms saranno proposte da Christian Latini , al pianoforte, Alberto Occhialini ,e ......a farlo potrebbe essere in Friuli Tarvisio nella Top 10 delle mete italiane per le vacanze Umberto Tozzi incanta il Marinaretto Arena di Palazzolo delloAl via la Fiera dei vini didi ...

Il Corno Stella, una guglia solitaria con vista sulla Valtellina BergamoNews.it

Ai piedi delle eleganti vette dell'Argentera, nella Valle Gesso, Sant'Anna di Valdieri, un tempo meta di vacanze reali, sta riprendendo vita grazie al lavoro di un gruppo di donne ...