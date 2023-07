Il 13 luglio sciopero dei treni | il 15 si fermano gli aeroporti | lo stop che minaccia le vacanze

(Di sabato 8 luglio 2023) Nel pieno della stagione delle, arrivano nuovi scioperi nel settore dei trasporti, in terra e in cielo. La seconda settimana disarà infatti teatro di diversi blocchi: giovedì 13coinvolgerà il personale ditalia e di Italo. Per quanto riguardatalia, lonazionale durerà 24 ore, e terminerà alle 2 del 14. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno unitariamente denunciato che «dopo la prima azione didello scorso 14 aprile permangono le criticità nella vertenza sindacale». Sabato 15è il turno dei voli Le loro richieste sono molte e ben precise: «Serve un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro ...

