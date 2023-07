I tabù di Meloni al sud passano da tre lettere | Zes

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 luglio 2023) Il salvataggio della Whirlpool di Napoli ha messo in evidenza una nuova prospettiva per lo sviluppo del Mezzogiorno che può avvenire attraverso le Zes, Zone economiche speciali, un acronimo sulla carta fino a poco tempo fa e diventato quasi a sorpresa uno strumento di politica industriale. Il modello, che piace alle banche e agli imprenditori, rappresenta una sfida per il governo, che dovrà dimostrare di non avere problemi a sostenerlo solo perché è un’eredità degli esecutivi Gentiloni e Draghi. Nelle Zes la semplificazione burocratica è già una realtà perché i commissari agiscono in autonomia e in deroga al codice degli appalti, anticipando di fatto la riforma. E’ grazie, infatti, ai poteri speciali esercitati dal presidente della Zes Campania, Giuseppe Romano, che l’operazione Whirlpool è stata possibile e “adesso – come lui stesso spiega al Foglio - sono una ...