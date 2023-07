I palinsesti Rai 2023-24 e quell’effetto dèjà-vu

Leggi su zon

(Di sabato 8 luglio 2023) Cambiare tutto perché nulla cambi: il daytime di Raiuno per la stagione televisiva-24 assomiglia ad una scacchiera, i conduttori sono pedine che si limitano a spostarsi di casella. Il risultato è una sensazione di noioso-vu: Caterina Balivo si riappropria del primo pomeriggio, sperando che questa sia “la volta buona” che un programma post-prandiale riesca a superare la terza stagione consecutiva di messa in onda; Daniela Ferolla raggiunge Massimiliano Ossini alla guida di “Uno Mattina”, nella fascia più critica per il servizio pubblico in termini auditel e per la quale la conduzione di coppia aveva già palesato tutti i limiti. Perché accanirsi? Errare è umano, perseverare è diabolico. Anche la fiction, da sempre fiore all’occhiello del servizio pubblico (che infatti quest’anno vi punta per quattro prime serate su sette) cede, almeno nella ...