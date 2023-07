(Di sabato 8 luglio 2023) Come Berlusconi: vittimismo e voglia di impunità. Dopo i casi Santanchè e Delmastro, 'non meglio precisate fonti di palazzo Chigi hanno accusato partemagistratura di schierarsi' politicamente e ...

I magistrati replicano all’assalto di Meloni&co: “Non si arretra sulla difesa della Costituzione” Globalist.it

il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia replica al governo che denuncia un attacco dei magistrati e parla di "un'accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura" ...